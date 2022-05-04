Исполняющий обязанности председателя Бородянского горсовета Георгий Ерко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, на сегодняшний день в Бородянке уже восстановлено 80-90% всех коммуникаций.

"Есть вода, свет и газ. Почти все коммуникации действуют, но в некоторых домах бывают порывы, поэтому их приходится отключать на день-два для ремонтных работ", - говорит он.

Также в городе восстановили мобильную связь и частично интернет.

"Мобильная связь в городе есть, работает "Киевстар". Сейчас "Укртелеком" будет восстанавливать интернет. Он уже есть у некоторых абонентов, но думаю, что почти у всех желающих полностью будет интернет через несколько дней", - сказал Ерко.

Кроме того, в Бородянке возобновили транспортное сообщение.

"Восстановлено движение транспорта в Киев, ездят автобусы. Налажено два рейса между населенными пунктами, которые довозят людей в Бородянку", - сообщает Ерко.

Также в городе уже работают необходимые медицинские учреждения.

"В городе есть врачи, работает центральная районная больница, первичное звено медицины, амбулатории. При больнице работает аптека, другие аптеки ещё свою деятельность не возобновили", - говорит Ерко.

Он добавил, что в Бородянке почти полностью завершён процесс разминирования территорий.

"Все проходы, проезды и дома разминированы. Но еще не все люди вернулись в город, поэтому мы не имеем права заходить в их жилье для разминирования. Работает бригада саперов, и когда возвращаются люди - они обращаются и при необходимости проводится разминирование", - объясняет Ерко.

В результате обстрелов в Бородянке полностью разрушено 10 многоэтажных домов.

"Сейчас эксперты проводят обследования, можно ли восстановить другие дома. По общине более 500 домов разрушены полностью", - говорит Ерко.

При этом ещё не закончился процесс эксгумации погибших мирных жителей. На сегодняшний день известно о 110 смертях среди гражданских.

"Сегодня прошла эксгумация, по Бородянке и близлежащим населённым пунктам захоронено уже 110 мирных жителей. Но процесс продолжается, потому что не все тела еще выкопаны, полиция вместе с прокуратурой продолжают процесс эксгумации. Только вчера в морг было доставлено 6 погибших, чтобы определить причину смерти", - сообщает Ерко.

Помимо этого, в город постепенно возвращаются предприниматели и местные жители.

"Сейчас в Бородянке находятся около 4 тыс. человек. До этого, во время активных боевых действий, здесь было всего 1,5 тыс. жителей. В город возвращаются предприниматели, заработали больше 10 предприятий. Также возвращаются работники торговли, возобновляют работу киоски и маленькие магазины. В четверг будет проводиться ярмарка пищевых и бытовых продуктов. Плюс уже работают несколько отделений почты, пенсии и социальные выплаты людям раздаются. В целом жизнь налаживается, единственное - нужно создавать рабочие места, чтобы люди могли работать", - сказал Ерко.

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