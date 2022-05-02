Под Киевом в освобожденной месяц назад от российских оккупантов Бородянке в одном из разрушенных бомбежками жилых домов обнаружили выжившего домашнего кота. Животное сидело на седьмом этаже высотки и не имело возможности спуститься вниз.

Перепуганного кота заметил один из местных активистов и разместил фото в социальных сетях. К спасению кота подключился Зоопатруль и ГСЧС. 

в Бородянке спасли кота, который был заблокирован на седьмом этаже разрушенной высотки

Как сообщают в ГСЧС, для спасения кота привлекли спасателей и пожарную автолестницу, которую пришлось вызывать из соседнего города.

Операция по спасению кота прошла удачно. Сколько времени несчастный был заблокирован на седьмом этаже дома и как долго он был лишен еды и воды - не сообщается.

в Бородянке спасли кота, который был заблокирован на седьмом этаже разрушенной высоткив Бородянке спасли кота, который был заблокирован на седьмом этаже разрушенной высоткив Бородянке спасли кота, который был заблокирован на седьмом этаже разрушенной высотки

Напомним, звездного инстаграм-кота Степана из Харькова из разрушенного бомбежкой дома эвакуировали во Францию.

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Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ. 

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