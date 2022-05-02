Под Киевом в освобожденной месяц назад от российских оккупантов Бородянке в одном из разрушенных бомбежками жилых домов обнаружили выжившего домашнего кота. Животное сидело на седьмом этаже высотки и не имело возможности спуститься вниз.

Перепуганного кота заметил один из местных активистов и разместил фото в социальных сетях. К спасению кота подключился Зоопатруль и ГСЧС.

Как сообщают в ГСЧС, для спасения кота привлекли спасателей и пожарную автолестницу, которую пришлось вызывать из соседнего города.

Операция по спасению кота прошла удачно. Сколько времени несчастный был заблокирован на седьмом этаже дома и как долго он был лишен еды и воды - не сообщается.

Напомним, звездного инстаграм-кота Степана из Харькова из разрушенного бомбежкой дома эвакуировали во Францию.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.