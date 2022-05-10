В Киеве вернут оплату за проезд в коммунальном транспорте, как ранее и планировали.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время телемарафона.

"Мы понимаем, что большое количество сейчас энергоносителей, которые нам необходимы: и электроэнергия, и заработная плата нашим коммунальным предприятиям, работникам. Могу сказать честно, город не потянет, потому что бюджет должен наполняться. Мы уже переходим к платному проезду общественным транспортом", - заявил Кличко.

Кличко не уточнил, когда это произойдет, и добавил, что плата за проезд останется на том же уровне.

Напомним, город сделал проезд в общественном транспорте бесплатным с начала войны 24 февраля.

Напомним, на сайте Киевсовета появился проект решения, которым предлагается вернуть плату за проезд с 16 мая.

Ранее КГГА призывало киевлян не передвигаться на личном транспорте без лишней необходимости для того, чтобы обеспечить первоочередную потребность в топливе для военных. В качестве альтернативы предлагается использовать общественный транспорт.

Напомним, в столице с 21 апреля возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда начали ходить от "Академгородка" до "Лесной". Но пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности" остается закрытым. На всех линиях сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.