"Бучанская", "Василия Стуса", "Героев Украины". Киевляне проголосовали за новые названия для станций метро
Завершилось онлайн-голосование за новые названия станций метро Киева. Они определены для пяти станций.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило онлайн-голосование, в ходе которого были выбраны 5 самых популярных вариантов.
Свою позицию высказали 170 646 пользователей, их голоса определили следующие названия:
- для станции "Берестейская" – "Бучанская"
- для станции "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"
- для станции "Героев Днепра" - "Героев Украины"
- для станции "Минская" - "Варшавская"
- для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".
Теперь результаты голосования будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.
Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.
Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.