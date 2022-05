Легендарная ирландская рок-группа U2 выступила в Киеве на станции метро "Крещатик". Для украинцев сыграли вокалист Боно и гитарист Эдж из группы.

В сети появилось видео исполнения акустической версии их хита With Or Without You.

Выступление состоялось без всякого предварительного объявления и стало настоящим сюрпризом для всех киевлян, оказавшихся в тот момент на станции

Они изменили строчку песню в поддержку Украины и спели "Stand by Ukraine (вместе с Украиной)" и выкрикнули "Слава Украине".

Также вместе с ирландцами спел вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя.

Ранее Эд Ширан и украинская группа "Антитела" презентовали общую песню. Клип снимали в Киеве, Ирпене и под Харьковом.

