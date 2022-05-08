На станции метро "Крещатик" выступили легендарные U2. Видео
Легендарная ирландская рок-группа U2 выступила в Киеве на станции метро "Крещатик". Для украинцев сыграли вокалист Боно и гитарист Эдж из группы.
В сети появилось видео исполнения акустической версии их хита With Or Without You.
Выступление состоялось без всякого предварительного объявления и стало настоящим сюрпризом для всех киевлян, оказавшихся в тот момент на станции
Они изменили строчку песню в поддержку Украины и спели "Stand by Ukraine (вместе с Украиной)" и выкрикнули "Слава Украине".
Также вместе с ирландцами спел вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя.
Ранее Эд Ширан и украинская группа "Антитела" презентовали общую песню. Клип снимали в Киеве, Ирпене и под Харьковом.
Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.
Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.
Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.
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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".