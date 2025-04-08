Владимир Зеленский сегодня сообщил о взятии в плен на Донбассе двух граждан КНР. Историю с попавшими в плен китайцами он, очевидно, использует, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что его планы оторвать Китай от России вряд ли увенчаются успехом, раз граждане Поднебесной уже даже воюют на стороне РФ. А потому Украина и США должны вместе противостоять российско-китайскому альянсу, враждебному Штатам, с Москвой же американцам следует быть жестче.

"Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с россиянами", - заявил президент Украины.

Отметим, что это, пожалуй, первое столь резкое заявление в адрес Китая со стороны Зеленского с начала российского вторжения. До этого он старался избегать прямо обвинять в чем-либо Пекин. Наоборот: все время демонстрировал готовность к диалогу, хотя китайцы уже давно де-факто стали главным союзником РФ, при помощи которого Москва обходила санкции и наращивала производство вооружений.

Но судя по всему, сейчас Зеленский решил сменить концепцию. Во-первых, появился повод: взятие в плен китайских граждан. Во-вторых, на фоне нарастания торговой войны между Китаем и США, видимо, на Банковой пришли к выводу, что сейчас можно эффективно разыграть тему китайской угрозы, чтобы укрепить отношения Киева с Трампом, а отношения последнего с Москвой, наоборот, подорвать.

Как отреагирует на эту ситуацию Вашингтон, пока неизвестно.

Однако стоит сказать, что разгон темы китайской угрозы несёт для Киева и серьёзные риски.

Китай, пожалуй, единственная страна, которая может переломить ход войны в Украины, так как является безусловным мировым лидером в производстве главного оружия на поле боя - дронов. Из китайских комплектующих собирают львиную долю беспилотников, которые сейчас выпускают в Украине. Безусловно, полностью остановить поток дронов и комплектующих в Украину Китай не сможет, так как всегда есть возможность купить их через посредников, но определенные препоны создать в состоянии.

Однако главная угроза заключается в другом. Китай, если захочет, способен поставить для нужд российской армии миллионы дронов и систем РЭБ. Причем, возможно, даже вместе с тысячами операторов БПЛА, чтобы они приобрели боевой опыт. И если такое случится, это кардинально поменяет ситуацию на фронте, так как опыт практически всех крупных сражений последних месяцев показывает, что захват превосходства в небе через преимущество в дронах является сейчас главным фактором успеха наступательных действий. Плюс к этому все более важную роль будут играть и наземные роботизированные системы, которые Китай тоже может производить в большом количестве.

О том, что КНР имеет потенциально огромное влияние на ход боевых действий, заявляют и украинские военные.

До сих пор Пекин избегал прямой и масштабной военной поддержки России - главным образом из-за нежелания накалять отношения с Западом, который является основным внешнеэкономическим партнером КНР. Но по мере развертывания торговой войны с США этот сдерживающий фактор ослабевает, что само по себе представляет большую угрозу для Украины. А дальнейшая раскрутка темы участия в боях китайских военных эту угрозу может только усилить.