Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шае высказался за участие Украины и Европы в переговорах США и РФ и раскритиковал отношение главы Белого дома Дональда Трампа к Европе.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"Лу Шае признал, что переговоры между США и Россией направлены на урегулирование кризиса, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен включать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские страны", - пишет издание.

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными", — сказал Шае.

Политику Вашингтона в отношении Европы он назвал "деспотичной" и призвал Европу сравнить ее с китайским подходом.

"Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотичную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно. Я считаю, что европейские друзья должны поразмыслить над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Сделав это, они увидят, что дипломатический подход Китая подчеркивает мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество", - заявил китайский дипломат.

Напомним, в феврале глава МИД КНР Ван И говорил, что Китай поддерживает новый консенсус США и РФ насчет войны в Украине.

Незадолго до этого СМИ писали, что Китай предложил организовать встречу Трампа и Владимира Путина.