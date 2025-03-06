Четыре помощника президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с украинскими политиками, оппозиционными президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет Politico.

"Вашингтон усиливает давление на Зеленского, чтобы тот ушел в отставку, а его соперники ведут переговоры с командой Трампа", - пишет издание.

Заявляется, что трамписты провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, сообщили три украинских депутата и американский эксперт по внешней политике от Республиканской партии.

Чиновники Трампа уверены, что Зеленский "проиграет любые выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования безудержной коррупцией".

Выборы являются краеугольным камнем ко всем планам по миру в Украине, которые обсуждаются за кулисами. Речь о проведении президентских выборов после того, как будет достигнуто временное прекращение огня, но до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры.

"Порошенко и Юлия, они все разговаривают с трампистами, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людьми, которые согласились бы со многими вещами, на которые Зеленский не согласен", - сказал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике.

Принятое на этой неделе решение Трампа приостановить военную помощь Украине только усилило связи украинских политиков с представителями президента США.

"В последние недели Тимошенко обращалась к законодателям из других партий украинского парламента, пытаясь убедить их выйти из состава и присоединиться к ее фракции. Она сказала законодателям, что хотела их переманить, что, по ее мнению, у Зеленского не будет другого выбора, кроме как назначить выборы в ближайшее время, что предоставит прекрасную возможность сформировать новое парламентское большинство", - говорится в статье.

Таким образом "предсказуемый эффект сплочения во время войны вокруг лидера исчезает по мере того, как потенциальные последствия разрыва отношений между Киевом и Вашингтоном возрастают".

Напомним, Евросоюз поддержал отказ Зеленского проводить выборы.