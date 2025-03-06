Источники "Страны" в украинских политических кругах и в Верховной Раде, подтверждают информацию американских СМИ, что представители Трампа ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам и побуждению Зеленского к переговорам о завершении войны.



При этом источники "Страны" удивлены, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками в СМИ выделили только Порошенко и Тимошенко.



"Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов и глава фракции "Слуг народа" Арахамия, которые противостоят Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины. Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому", - говорит источник.



При этом он отмечает, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом. Однако в кулуарных разговорах усиливается "недоумение" от того, как ведет себя президент Украины.



"Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он, а не Путин превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру. И Украина уже ощущает эти последствия. Причем прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал ее неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", - говорит источник.



По его данным, для того чтобы перебить эти негативные настроения, власти сейчас организовали кампанию в СМИ и соцсетях, а также инициируют контратаки на фронте.



"Соцсети заполнил восхваления Зеленского, а также прогнозы, что нужно "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот-вот падет". Параллельно немногочисленные резервы ВСУ брошены в контратаки на Покровском и других направлениях с целью показать хоть какое-то продвижение и объявить о "перехвате инициативы" на фронте, попытавшись поднять боевой дух в обществе, а также продемонстрировать Западу, что "Украина может побеждать даже без американской помощи". Однако в этом демонстрационном контрнаступлении мы рискуем сжечь резервы ради тактических и информационно-политических успехов. Что уже через несколько месяцев может иметь тяжелейшие последствия для всего фронта", - говорит источник.