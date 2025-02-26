В первом туре выборов президента Украины, если бы они прошли сейчас, победил бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный, он получил бы голоса 27,2% опрошенных. 15.9% отдали бы голос за президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание "НВ" со ссылкой на опрос Socis за февраль 2025 года.

Во втором туре за Залужного проголосовали бы 74.9% опрошенных, а за Зеленского - 25.1%.

Уровень доверия к Зеленскому составляет 39.6% украинцев (57% ему не доверяют). По этому показателю президента опережают Залужный (73,7%) и глава ГУР Кирилл Буданов (51,3%).

Претензии к власти в основном сосредоточены вокруг коррупции.

69% опрошенных считают наибольшей ошибкой властей сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, 49.4% – ненадлежащую подготовку к войне против РФ, 37.9% – злоупотребление властью, давление на бизнес и возможных политических конкурентов, 37.2% – ошибочные кадровые решения.

Ранее Залужный ушел от ответа на вопрос об участии в будущих президентских выборах в Украине.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир в Украине.

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