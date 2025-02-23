Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

В ответ на вопрос, готов ли глава государства покинуть пост президента, Зеленский ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

"Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Я также готов поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия", - заявил Зеленский.

Отмечается, что в настоящее время он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет.

"Я считаю, что НАТО - самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться", - сказал президент.

"Здесь важно, чтобы мы все понимали - это не переговорный стол, за который приглашают Украину. Это наш стол, потому что война продолжается в Украине. Именно мы приглашаем европейских лидеров, ведь война идет на нашей земле. Мы являемся частью этого континента", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский заявил, что его рейтинг - 65%. Так он прокомментировал слова Трампа о том, что президента Украины поддерживают только 4% избирателей.

"4% украинцев, которые меня поддерживают – это сигнал, распространяемый россиянами. Потому я и говорю о прямом диалоге со мной и Трампом. 4% и реальные 65% сегодняшние цифры доверия – это серьезная разница", - сказал президент.

Отметим, что на днях сам Зеленский сослался на опрос КМИС и заявил, что его рейтинг составляет 57%. Но потом вышел опрос группы "Рейтинг", где уже звучала цифра 65%.

Оба этих опроса вышли сразу после того, как Трамп назвал Зеленского "диктатором" и призвал его провести выборы.

При этом британский журнал The Economist оценивал, что Зеленский теряет популярность в Украине и проигрывает выборы экс-главкому Залужному.

По данным опроса украинской компании Socis, на выборах президента за Зеленского сейчас проголосовало бы менее 16% опрошенных. За Залужного - 27,2%.