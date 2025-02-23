В Киеве началась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского о планах на 2025 год.

Мероприятие проходит в рамках форума "Украина. Год 2025".

Зеленский заявил, что хочет вести переговоры "на своем столе" с участием Европы, а не только США и России. Он заявил, что "медиация" (то есть посредничество) здесь не сработает.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не хочет видеть Зеленского за столом переговоров.

"От Трампа я очень хочу понимания друг друга, услышать, что происходит, чтобы Украина была сильной за столом переговоров. Я хотел бы с ним поговорить по контингенту после окончания войны", - заявил Зеленский.

"Гарантиями безопасности могут быть и экономические соглашения", - добавил Зеленский и сказал, что пока там таких гарантий нет.

Также Зеленский сообщил, что в столицу Украины на годовщину полномасштабной войны с Россией завтра приедут все еврокомиссары. Кроме того, Киев посетят 13 мировых лидеров.

Напомним, из-за этих гостей завтра в Киеве будет временно ограничено движение и парковка транспорта на определенных участках Печерского и Шевченковского районов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.