РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Глава Кремля высоко оценил результаты вчерашних "доброжелательных" переговоров с делегацией США в Эр-Рияде и сказал, что их целью было "повышение доверия".

"Без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно разрешить украинский кризис", - заявил Путин.

"[Атмосфера] была очень доброжелательная. Как мне сказали наши участники, это с американской стороны совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса. Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом", - добавил он.

По его словам, представители США "настроены на совместную работу".

Политик отметил, что готовность Москвы вернуться за стол переговоров по Украине в силе.

"РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией", - подчеркнул он.

Путин заявил, что Украину никто не исключает из переговорного процесса и представители Киева в нем будут участвовать.

Он отметил, что РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения" по Украине, но не стал делать прогнозы, сколько времени это может занять

Также президент РФ сообщил, что "с удовольствием" встретится с президентом США Дональдом Трампом, однако встреча должна быть подготовлена.

По его словам, "Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США" по разным направлениям, "где есть взаимный интерес", в том числе по Ближнему Востоку, экономике, энергетике, космосу.

Вчера мы приводили мнения участников переговоров в Эр-Рияде.

В перспективе вчерашний диалог может прямо сказаться на ходе войны в Украине и условиях ее завершения. Как именно, мы разбирали в отдельном материале.