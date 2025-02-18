Подтверждается участие в переговорах с американцами Кирилла Дмитриева - главы Российского фонда прямых инвестиций.

Дмитриев дал комментарий телеканалу CNN после прибытия в Саудовскую Аравию, где сегодня состоятся переговоры между США и РФ.

Ранее об участии Дмитриева в этих переговорах писали западные СМИ, а затем допустил помощник российского лидера Путина Юрий Ушаков.

"Я думаю, что очень важно "навести мосты". Отношения США с Россией очень важны для всего мира. Очень важно, чтобы США и Россия сотрудничали вместе, чтобы решить проблемы", - заявил Дмитриев.

Он отрицательно ответил на вопрос, является ли главной целью России на переговоров снятие санкций и сказал, что американцы от санкций против РФ теряют сотни миллиардов долларов.

"На самом деле, это бизнес Америки потерял 300 миллиардов долларов после того, как покинул Россию. Экономика США потеряла эти деньги", - сказал глава РФПИ.

Он заявил, что провёл уже несколько встреч с командой президента США Дональда Трампа.

"У нас было несколько встреч с членами команды Трампа, и все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп – отличный переговорщик, как и вся его команда", - сказал Дмитриев.

Подробнее о роли Дмитриева в начавшихся переговорах США и России мы писали в отдельном материале.

Напомним, Зеленский исключил участие Украины в переговорах России и США в Саудовской Аравии.