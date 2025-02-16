Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак назвал "фейками" информацию о прошедших или готовящихся встречах с россиянами по мирному урегулированию военных действий в Украине.

Об этом глава ОП заявил в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, никаких встреч не было и не планируется, пока не будет согласованного плана Украины, США и ЕС.

Глава ОП отметил, что во время встреч в Мюнхене с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и другими американскими официальными лицами Украина получила обязательства по продолжению поддержки и политическую волю достичь устойчивого мира.

"Президент дал четко понять, что любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы. Гарантии безопасности должны быть сильными, эффективными и реальными и включать США", - подчеркнул Ермак.

Касательно соглашения о редкоземельных металлах с США глава ОП отметил, что оно требует еще времени и идей для доработки.

Напомним, ранее западные СМИ написали, что на следующей неделе россияне и американцы собираются провести встречу в Саудовской Аравии, на которую приглашена и Украина. Однако в Киеве заявляют, что приглашение не получали и участвовать в этом мероприятии не собираются.

Варианты действий Зеленского по войне и миру в Украине мы подробно разбирали в отдельном материале.