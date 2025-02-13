Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в Москве вел переговоры с "Кириллом".

"В России есть джентельмен по имени Кирилл, он много сделал для этого. Он стал важным проводником, соединившим две стороны", - заявил Уиткофф американским журналистам.

Фамилию или должность он не уточнил, но "Важные истории" полагают, что речь идет о главе Российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве.

Он уже был неофициальным представителем Путина в контактах с администрацией Трампа в 2017 году. Президента США тогда представлял основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

Также Дмитриев встречался с представителем администрации Трампа Энтони Скарамуччи в 2017 году на форуме в Давосе. Ранее также появлялась информация, что он знаком с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

За месяц до вчерашнего визита Уиткоффа в Москву Кирилл Дмитриев встретился с Путиным. Тогда Кремль сообщал, что они обсуждали промышленность, искусственный интеллект и другие проекты РФПИ.

Дмитриев женат на Наталье Поповой - близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. По данным российских оппозиционных изданий, он является эффективным лоббистом в Кремле, через него "можно решить практическую любую проблему".

Дмитриев родился в Киеве в 1975 году. В 14 лет он уехал в США, где с отличием окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. После учебы некоторое время работал в США в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.

В нулевых годах переехал в Москву. Стал управляющим партнером крупного инвестиционного фонда Icon Private Equity, среди совладельцев которого был Виктор Пинчук. С 2011 года возглавляет Российского фонда прямых инвестиций, одним из проектов которого было инвестирование в выпуск вакцины против ковида "Спутник".