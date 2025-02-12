Посетивший Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сделал заявление после освобождения американца Марка Фогеля, которого в России приговорили России к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

Заявление прозвучало во время общения Уиткоффа с журналистами у Белого дома.

По словам Уиткоффа, освобождение Фогеля может говорить о характере будущих отношений Трампа и российского президента Владимира Путина. Он добавил, что дружба президентов, вероятно, продолжится.

"Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем... Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", - сказал американец.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что спецпосланник президента США посетил Москву.

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