Украинские телеграм-каналы со ссылкой на британскую газету The Telegraph пишут, что у президента США Дональда Трампа приостановили разработку мирного плана по Украине. Белый дом, как утверждается, взял паузу для консультаций с европейскими союзниками.

Однако в статье The Telegraph все это говорится в качестве допущения, а не как официальное заявление либо информация инсайдеров.

Вывод о приостановке подготовки плана газета сделала на основании сообщений, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в Европе "пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками".

При этом Трамп уже заявил, что план у него готов.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Кит Келлог в ближайшие недели намерен представить план завершения войны в Украине.

Перед этим, как отмечает агентство, Келлог будет "собирать мнения официальных лиц" на Мюнхенской конференции, в европейских столицах и Киеве.

В Москву он во время предстоящего вояжа заезжать не будет, добавляет Bloomberg.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Штаты представят план Трампа по Украине на конференции в Мюнхене.

Между тем Зеленский считает, что у Трампа нет официального плана прекращения войны в Украине.