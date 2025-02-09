После ожидаемого урегулирования российско-украинского конфликта гарантии безопасности Украины будут возложены на Европу.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC News.

Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен остановить войну в Украине, но отказался подтвердить факт недавнего телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Советник Трампа также добавил, что США будут стремиться "возместить" затраты на военную помощь Киеву за счёт "партнёрства с украинцами с точки зрения их редкоземельных элементов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупки наших".

Ранее Трамп заявил, что Белый дом готовит сделку с Банковой по редкоземельным металлам и природному газу на сумму в полмиллиарда долларов.

О том, что редкоземельные металлы Украины нужны США, чтобы возместить понесённые затраты, подтверждал и представитель Белого дом Брайан Хьюз.

Напомним, Киев планировал привлечь США к разработке месторождений под гарантии безопасности и дальнейшие поставки оружия.