В сети распространяется видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы подтверждает свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным. И грозит ему "включить российские территории в украинскую конституцию", если РФ не согласится на "честную сделку".

Однако ролик, судя по всему, является фейком, сгенерированным ИИ.

На видео Трамп показан на брифинге. Но на данный момент никаких брифингов ресурсы Белого дома не транслировали. И после сообщений в прессе о разговоре Трамп брифингов не давал.

Ни одно СМИ также не сообщает о подобных заявлениях Трампа.

Ранее российские издания со ссылкой на источники в Кремле подтверждали разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Отмечалось, что разговор не был согласован заранее.

По данным журналистов, лидер Соединенных Штатов хотел лично услышать о готовности Путина к мирному урегулированию перед контактами с Зеленским.

Также утверждается, что президенты обсуждали представление Украины на переговорах (напомним, в Кремле считают Зеленского "нелегитимным" президентом, не имеющим права подписывать итоговые документы, Украина это отвергает). Кроме того, обсуждалась подготовка к личной встрече.

"Они провели неофициальный разговор, где обсудили мирное урегулирование, ситуацию в Украине, глобальную безопасность и участие России и Китая в ядерном соглашении с Ираном. Стороны договорились о дальнейших контактах по подготовке встречи", - говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп заявил изданию New York Post на борту самолета Air Force One, что уже поговорил с Владимиром Путиным и обсудил с ним прекращение войны в Украине. Президент США добавил, что у него уже есть четкий план, который поможет это сделать.

Кремль в свою очередь официально разговор не подтверждал и не опровергал.

Между тем Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в случае, если Европа и США "не бросят" Украину с гарантиями безопасности.