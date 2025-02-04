Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине", – заявил украинский президент.

"Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным", – добавил он.

Также в интервью Моргану Зеленский сказал о невозможности возврата захваченных территорий.

"Сегодня мы не можем вернуть всю нашу территорию, мы мыслим реалистично - мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить", - заявил украинский президент.

Напомним, осенью 2022 года Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным любым представителям Украины, включая самого себя.

До сих пор Зеленский не говорил о готовности отменить данный указ.

Между тем в Кремле заявили о необходимости отменить указ президента Владимира Зеленского на запрет переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, без этого "преждевременно" даже обсуждать возможный состав участников переговоров.

Кроме того, Москва требует проведения Киевом президентских выборов, так как считает Зеленского "нелегитимным".