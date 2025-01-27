Большинство опрошенных украинцев готовы к началу переговоров для завершения военных действий. Причем число таких граждан растет.

Об этом свидетельствуют данные исследования центра Socis.

В декабре прошлого года 50,6% опрошенных заявили, что выступают за "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны". В октябре 2024-го таких респондентов было 49,4%, в сентябре - 40,4%, а в феврале - 36,1%.

Еще 19,5% высказались в декабре за "приостановку боевых действий и временную заморозку конфликта по нынешней линии столкновения". То есть суммарно 70,1% опрошенных хотят завершения войны.

Продолжать войну до выхода на границы 1991 года хотят 14,7% респондентов, а до выхода на позиции до российского вторжения 24 февраля 2022 года - еще 10,2%. То есть суммарно за продолжение войны выступают 24,9%.

Напомним, это уже не первый опрос, показывающий такую динамику. Например, недавнее исследование КМИС показало, что за минувший год вдвое увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради мира и сохранения независимости. Как выяснилось, больше всего к этому готовы жители юга (40%) и востока (41%), где идут боевые действия.

При этом с каждым месяцем значительно уменьшается число украинцев, готовых терпеть войну "столько, сколько потребуется".