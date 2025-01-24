Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает возможность переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, надеясь на продолжение усилий по диалогу РФ и США.

Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы приветствуем любые переговоры между лидерами США и России, и надеемся, что они будут стремиться к продолжению диалога", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Трампа о желании как можно скорее встретиться с Путиным.

Ранее Китай поддержал стремление Трампа завершить войну в Украине. В МИД КНР заявили, что Китай будет оставаться преданным продвижению мирных переговоров и "готов поддерживать связь со всеми сторонами".

Напомним, накануне Трамп заявил, что желает немедленно встретиться с Путиным.

Между тем Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, но потребовал для этого отмены Киевом запрета на контакты с ним.

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