Российский лидер Владимир Путин заявляет о готовности к переговорам по Украине, но требует для этого отмены Киевом запрета на контакты с ним.

Об этом Путин сказал в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

"Мы готовы к переговорам по украинской проблематике. Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, Зеленский издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?" - заявил Путин.

Он также сказал, что с президентом США Дональдом Трампом у него "всегда были деловые, в то же время прагматические и доверительные" отношения. И добавил, что если бы он остался президентом, то войны в Украине не было бы.

"Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году", - заявил Путин.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "всё останется как есть", если Трамп не будет "учитывать интересы России".

"Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет, то всё останется как есть", - сказал министр.

Лавров также добавил, что "никаких признаков готовности Киева и Запада к мирным переговорам объективно не наблюдается, несмотря на все заявления".

Также он высказался против "заморозки украинского конфликта", утверждая, что она "будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша".

Отметим, что российские чиновники всю минувшую неделю почти ежедневно заявляют о готовности к переговорам, и что ждут сигнала от США. Трамп же пока с Путиным не связывался и угрожает РФ санкциями.

Что означают угрозы Трампа Путину, мы анализировали в отдельном материале.