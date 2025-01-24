Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, Россия "ждет сигналов" со стороны США.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

ПО его словам, РФ выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению, "но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

"В переговорах по ядерному разоружению мяч на стороне США, хотя время во многом упущено", - заявил Песков.

Ранее Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных боеголовок. Как видим, Москва предлагает включить в это уравнение и другие западные страны, располагающие ЯО.

Отметим, что вчера президент США заявил, что желает немедленно встретиться с Путиным.

Также заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что на переговорах Россия будет требовать гарантий того, что Украину не примут в НАТО.

По его словам, такую точку зрения "разделяет целый рад стран альянса".

"Присоединение Киева к Североатлантическому альянсу исключает достижение мира и создание какой-либо архитектуры безопасности", - заявил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что войну не получится урегулировать за сто дней, если США будут вести переговоры на основании угроз санкциями.

"Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше", - заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Напомним, 100 дней - это примерный ориентир, обозначенный спецпредставителем Трампа Китом Келлогом для выхода на мирное соглашение по Украине.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.