Россия сохранит контроль над захваченной территорией в Украине после остановки войны.

Такое мнение выразили большинство представителей уходящего и будущего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа в частных беседах, передаёт газета The New York Times.

"Россия, скорее всего, сохранит свои силы на примерно 20% территории Украины, которые она сейчас оккупирует, в рамках перемирия, аналогичного тому, что остановило, но не завершило Корейскую войну в 1953 году", – пишет издание.

При этом вопрос будущих гарантий безопасности станет "более сложной частью любого соглашения", и "его очертания туманны".

Газета напоминает вариант, при котором остановка огня может быть обеспечена европейскими миротворческими силами, "вероятнее всего, под руководством британских, немецких и французских войск".

Но ключевым вопросом здесь будет готовность избранного президента США Дональда Трампа предоставлять этой группировке разведданные и оружие, а также сохранить разрешение на удары Украины по российской приграничной территории, заявили NYT источники в администрации уходящего американского лидера Джо Байдена.

"Трамп намекнул, но не сказал, что он может отозвать это разрешение. А его вице-президент Джей Ди Вэнс был одним из ведущих критиков продолжения американской военной поддержки Киева", – напоминает издание.

При этом в Кремле "хотят гораздо более масштабной сделки – такой, в рамках которой США выведут свои войска и оружие из Европы. И на этот счёт господин Трамп хранит молчание", – отмечается в статье.

Ранее "Страна" анализировала, каковы планы команды Трампа по Украине и Европе в целом.

Напомним, как писали в Financial Times, Кремль планирует обсуждать с Трампом новые соглашения о безопасности и "откат" НАТО на востоке.