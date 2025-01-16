Выступление будущего госсекретаря США Марко Рубио перед Сенатом очень важно и показательно с точки зрения многих аспектов.



То, что он заявляет, уже нельзя, как иногда делают в случае с Дональдом Трампом, списать на пустой хайп или эпатаж ради красного словца.

Рубио - представитель "системы", республиканского истеблишмента. И потому его заявления обозначают основные параметры системной политики американского госаппарата при президенте Трампе.



О том, что это означает для международной геополитики (в отношении чего подано много важных сигналов), мы разберём позже отдельно. Пока же скажем, что это означает с точки зрения войны в Украине.



Рубио в своей вступительной речи ни слова не сказал об Украине, а основной акцент сделал на угрозе со стороны Китая. Это четко показывает как приоритеты внешней политики США при Трампе, так и его логику в стремлении как можно скорее закончить войну в Украине (эту позицию сам Рубио полностью поддержал, отвечая на вопрос сенаторов).



Новая администрация считает главной угрозой Китай. Поэтому хочет сосредоточиться на нем, резко сократив расходы на Украину и прочие направления, которые Вашингтон будет считать менее приоритетными в сравнении с китайским.



Но так как европейцы в одиночку потянуть поддержку Киева не способны, что чревато еще большим ухудшением положения украинской армии на поле боя, то войну в Вашингтоне хотят завершить - пусть даже пойдя на серьезные компромиссы с РФ. Заодно будет ликвидирована угроза втягивания в конфликт НАТО с перспективой ядерной войны (о ней также часто заявляют и сам Трамп, и его соратники – например, кандидат в руководители ЦРУ Джон Рэтклифф).



Эта угроза сама по себе заставляет США содержать крупные силы в Европе и тратить на это серьезные деньги вместо того, чтобы уделять основное внимание Китаю. Вступать же в войну с РФ с учетом ее ядерного арсенала у Трампа не хотят и, более того, считают бессмысленным с учетом того, что основной угрозой там видят, опять же, Китай.



Более того, завершение войны дает шансы Вашинтону попытаться оттянуть Россию от Китая или же как минимум остановить более глубокое сближение стран. В то время как продолжение войны сделает такое сближение неизбежным. Что, снова повторимся, противоречит основной задаче американской внешней политики как ее сформулировал Рубио.



Отметим, что у западной "партии войны", которая изначально выступала против каких-либо компромиссов с РФ для прекращения огня, была другая логика: что война в Украине является тем рычагом, который сокрушит режим Владимира Путина путем нанесения поражения РФ на фронте и дестабилизации в тылу. Что привело бы либо к свержению Путина и замене его на прозападного лидера, либо к распаду России. И в том и в другом случае Китай лишился бы потенциально ключевого партнера в противостоянии с США.



Однако изначально в такой концепции были большие сомнения. И к концу 2024 года вера в нее была основательно подорвана. Стало понятно, что продолжение войны не помогает США в противостоянии с Китаем, а мешает ему, отвлекая крупные ресурсы при призрачных шансах достижения результата: свержения Путина и изменения курса Москвы на прозападный с отдалением РФ от Пекина.



При этом определенные промежуточные результаты США уже достигнуты: российские энергоносители в значительной степени вытеснены с рынка ЕС и заменены на американские, европейцы стали больше тратить на оборону и, следовательно, больше закупать оружия у Америки. В целом зависимость Европы от США резко усилилась, а возможности ЕС вести автономную от Вашингтона геополитическую игру уменьшились.



Но дальнейшее продолжение войны не сулит серьезных преимуществ США, а, наоборот, усиливает все описанные выше риски, отвлекая от приоритетных целей и вступая с ними в противоречие.



А значит, самое время зафиксировать уже полученный результат и завершить войну. К слову, западные СМИ писали, что к подобному решению Вашингтон пришел бы вне зависимости от того, кто победил бы на выборах.

То есть речь идет о системных изменения в американском подходе к войне, а не о желании отдельно взятого Трампа.

Впрочем, это не означает, что Вашингтон готов дать Москве по Украине все, что она хочет в рамках озвученных Путиным в июне 2024 года условий. В той же речи Рубио Россия упоминается в негативном контексте в числе других диктатур, которые оказывают деструктивное влияние на ситуацию в мире. Также он упомянул о гарантиях безопасности (без уточнений, о чем идет речь), которые должна получить Украина, чтобы Россия не смогла снова напасть. Также нет никаких сигналов из США о том, что там готовы согласиться с требованием РФ об ограничении численности и вооружений ВСУ после окончания войны (как мы уже писали, это главная "красная линия" для Украины).



При этом у Трампа готовы говорить об остановке войны по линии фронта (то есть о фиксации за Россией ее завоеваний), о нейтралитете Украины в НАТО и о снятии санкций с РФ (об этом упоминал и Рубио в ответах на вопросы). Возможно, что могут даже обсудить и вопрос вывода американских войск из восточноевропейских стран. Тем более что это ложится в логику действий США по смещению приоритетов (в том числе и в военном плане) на китайское направление.

Таким образом, можно констатировать готовность новой администрации США вести дело к завершению войны.

Получится ли это? Как мы уже неоднократно писали, скорейшего прекращения не хочет украинская власть, а также "партии войны" на Западе и в России.

Впрочем, Киев и западная "партия войны" вряд ли смогут противостоять линии Вашингтона, если она будет утверждена и принята. Даже Франция и Великобритания, которые в последнее время часто показывают, что у них есть какое-то свое отдельное мнение по украинскому вопросу, вряд ли скажут слово поперек Трампу - не говоря уже о других странах ЕС, многие из которых и сами выступают за окончание войны. Украинские власти теоретически могут не согласиться с американцами, но это создает риск прекращения американской помощи, что может иметь фатальные последствия для Украины в плане ситуации на фронте. А потому маловероятно, что Киев откажется.

Ключевой момент – переговоры Вашингтона и Москвы. Сторонам будет очень непросто договорится, так как существует много несовпадений позиций и взаимного недоверия. Но с учетом проблем, которые для обеих сторон несет продолжение войны, это возможно.

Другой вопрос, что силы с разных сторон, заинтересованные в том, чтобы война не заканчивалась, будут предпринимать для этого максимум усилий с целью сорвать любые договоренности, нагнетая градус противостояния, что у них уже неоднократно получалось в прошлом.

Поэтому срыв переговоров и продолжение войны также исключать нельзя. Однако это с большой долей вероятности создаст огромные риски радикализации позиций, игры на повышение ставок и усиления давления с последующей эскалацией вплоть до прямого столкновения РФ и НАТО с угрозой применения ядерного оружия. Что является важнейшим стимулом для всех сторон все-таки договориться о прекращении кровопролития в Украине.