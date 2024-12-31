В зависимости от ситуации на поле боя в Украине, а также от вариантов действий основных геополитических игроков можно определить три основных сценария.

1. Резкое изменение ситуации на поле боя в пользу одной из воюющих стран. И/или резкое ухудшение в одной из стран внутренней ситуации, а также отношений с основными внешними партнерами. То есть - совокупность факторов, которая поставит одну из сторон войны на грань разгрома. Это будет означать, что побеждающая сторона приблизится к реализации своих задач-максимум. Для России это выполнение июньских условий Путина (возможно, в еще более ужесточенном формате) и "перезагрузка" украинского государства. Для Киева – это согласие РФ на членство Украины в НАТО и возвращение как минимум части захваченных территорий. Хотя, в случае, если поражение будет терпеть Россия, она может прибегнуть к использованию ядерного оружия (по крайней мере такую вероятность допускают на Западе; но о ядерном оружии подробнее поговорим чуть ниже).

2. Ситуация на поле боя резко не изменится, так же как и ситуация внутри стран и в отношениях с их внешними партнерами. На этом фоне стороны смогут прийти к компромиссам для прекращения огня. Из всех компромиссных вариантов завершения войны наиболее реалистичный при таких вводных - "вооруженный нейтралитет" Украины. То есть война останавливается по линии фронта (с выводом украинских войск из Курской области), Украина не вступает в НАТО, иностранные войска также в страну не вводятся. Но при этом ВСУ не сокращаются. Отсутствие ограничений для ВСУ – это, по сути, главная "красная линия" для Украины и единственная реальная гарантия того, что РФ вновь не нападет в условиях, когда Запад не готов ни Украину в НАТО принимать, ни свои войска в качестве миротворцев без согласия РФ посылать, ни вообще принимать на себя какие-либо обязательства, подразумевающие вступление в войну против России в случае ее нового вторжения в Украину. Некоторые из прочих условий завершения войны можно обсуждать. Так же как и форму фиксации договоренностей.

3. Ситуация на поле боя резко не изменится, так же как и ситуация внутри стран и в отношениях с их внешними партнерами. Однако при этом и достигнуть договоренностей о завершении войны не удастся. Война уйдет "вдолгую".

Украина будет вынуждена уменьшить возраст мобилизации. Россия, скорее всего, объявит новую волну мобилизации. Потери и разрушения будут расти, а риски долгой войны для обеих сторон огромны.

Но велики они также и для всего мира с учетом того, что в войне участвует держава с крупнейшим ядерным арсеналом. Тем более, что Москва постоянно намекает, что война может перейти в ядерную стадию.

Правда, намеки эти идут давно, так же как и заявления из РФ о недопустимости пересечения "красных линий". И потому к ним уже у многих отношение скептическое. Как просто к словам, на которые не нужно обращать никакого внимания

Также очевидно, что для России применение ядерного оружия - очень непростое решение со своими последствиями (угроза полной международной изоляции или же втягивание в войну НАТО с угрозой ядерного удара по самой России).

Но у Москвы действительно могут быть реальные "красные линии", при пересечении которых она ядерное оружие применить будет готова или выставит ультиматум с угрозой его применения. Такая "красная линия" - любая ситуация, которая может привести к поражению РФ в войне.

И это, естественно, не удары "дальнобоем" по РФ, угрозы Кремля по которым были в большей степени информкампанией для актуализации в западном обществе страха перед ядерной войной с РФ (и, во многом, свою задачу эта кампания выполнила).

Реальные "красные линии" могут быть другими.

Например, вступление в той или иной форме в войну стран НАТО (отправка войск в Украину, атака на российскую территорию, объявление бесполетной зоны над Украиной и т.д.), что радикально поменяет баланс сил не в пользу РФ.

Это может быть и военно-морская блокада портов, что парализует российский экспорт и поставит экономику РФ на грань краха (к слову, тема блокады российского судоходства на Западе уже обсуждается).

Наконец, это может быть ситуация затягивания войны, при которой Россия постепенно будет истощаться, сталкиваясь со все большими трудностями в тылу и на фронте, а потому в Кремле могут прийти к решению разрубить гордиев узел одним ударом, пригрозив ядерной войной: "или давайте договариваться на наших условиях, или ядерка". И это крайне опасная перспектива, так как обе стороны могут понадеяться, что противник блефует, и по итогу довести дело до ядерного конфликта.

Обнулить этот и другие риски, прекратить поток жертв и разрушений, не допустить угрозы эскалации и выхода ситуации из под контроля можно только одним образом - как можно скорее завершить войну в Украине.

Ранее мы анализировали, какой будет стратегия Трампа и Запада по Украине в 2025 году.

Полностью прогноз "Страны" на 2025 год читайте в отдельном материале.