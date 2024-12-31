Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новый прогноз по развитию российско-украинского конфликта.

Слова главы ведомства прозвучали в эфире национального телемарафона.

Как утверждает Буданов, для Украины 2025 год будет лучше уходящего, а у России начнутся проблемы, если она не остановит вторжение в ближайшие шесть месяцев.

"В прошлом году кто-то из журналистов меня спросил, какие ожидания от 2024 года. И я тогда абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжёлым. Относительно 2025 года у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий. Которые в конце концов принесут нам то, чего мы все так ждём", – заявил глава ГУР.

Буданов считает, что Москве "придётся принимать очень непростые решения по финансовой и экономической системе", если она не прекратит наступательные действия до середины 2025 года.

"Готовы ли они к этому? Возможно, и готовы. Хотят ли они этого? Стопроцентно, что нет. Они будут всячески пытаться этого избежать и будут делать всё, чтобы этого не допустить", – говорит главный разведчик.

По его оценке, экономика РФ "медленно регрессирует", и в 2025 году подойдёт к "опасной отметке, но это не разрушение РФ – это черта, после которой им нужно будет принимать серьёзные решения на уровне государства".

При этом Буданов заявляет, что "объёмы ракет в РФ абсолютно достаточны для того, чтобы продолжать их террористическую деятельность".

Как мы уже писали, стратегия украинского военно-политического руководства на 2025 год исходит из расчёта на начало больших проблем в РФ в связи с необходимостью объявить мобилизацию и из-за ухудшения экономической ситуации.

Ранее Буданов сообщал, что россияне могли создать несколько образцов баллистической ракеты "Кедр".