По поводу возможной стратегии России на будущий год есть две версии.

Первая из них исходит из буквального понимания официальных заявлений Кремля о неизменности июньских условий Владимира Путина – передача под контроль РФ всей территории четырех областей, отмена санкций, ограничение численности ВСУ, "денацификация" во внутренней политике Украины, снятие санкций, заключение полноценного мирного договора с фиксацией новых границ как международно-признанных. А без выполнения всех этих требований, а также без вывода украинских войск из Курской области, Путин на соглашения о прекращении огня не пойдет.

Также в околокремлевских экспертных кругах в ходу тезис, что одна из главных целей Путина – это "перезагрузка" украинской государственности. Близкие к российской власти политологи публикуют сценарии, по которым Украина после окончания войны на оставшихся под контролем Киева территориях разделится на две части. На центральную Украину – лояльное и подконтрольное Москве формально независимое государство, и на западную Украину, куда предполагается вытеснить "националистические элементы".

Отметим, что Украина может принять эти условия только в трех случаях.

Первое – если ее заставит это сделать Запад путем максимально жесткого давления и угроз.

Второе – если ВСУ будут полностью разгромлены или окажутся на грани неминуемого разгрома.

Третье – если Россия сможет долгосрочно "выключить" украинскую энергетику и сделает тем самым невозможным функционирование экономики и вообще жизнь людей на территории Украины, пока идет война.

Признаков готовности Запада оказывать давление на Киев ради выполнения требований Путина пока не видно никаких. Хотя даже если такое принуждение и последует, то далеко не гарантировано, что украинские власти смиренно согласятся выполнить все требования, а не продолжат сопротивление. Потому что одно дело пойти под давлением Запада на остановку войны по линии фронта. И совсем другое – фактически согласиться с передачей России контроля над всей страной или большей ее частью.

Второе и третье условие также не реализованы, и не факт, что смогут быть реализованы в обозримом будущем.

Впрочем, в Кремле могут полагать, что время играет в их пользу, а потому и торопиться с завершением войны и идти на какие-то компромиссы с Трампом и Украиной не следует, так как ситуация на фронте будет для ВСУ и далее ухудшаться, энергетика постепенно уничтожаться, и потому рано или поздно Украина и Запад будут вынуждены пойти на выполнение условий Путина. Причем, возможно, даже еще более жестких, в сравнение с июньским вариантом.

Вторая точка зрения гласит, что Кремль куда более осторожно оценивает перспективы РФ в долгой войне, понимает большие риски, которые она с собой несет, включая необходимость реализации мер, на которые российские власти идти не хотят (например, мобилизация). А потому, по данной версии, Путин на самом деле настроен на скорейшее и компромиссное завершение войны – прекращение огня по линии фронта (при условии вывода украинских войск из Курской области), нейтральный статус Украины. Плюс – выполнение некоторых других условий.

О том, что позиция у РФ может быть более гибкая, чем заявляется официально, время от времени пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

В целом же, очевидно, что в российских элитах существуют разные точки зрения на вопрос дальнейшего продолжения войны и отношения к перспективе ее скорейшей остановки. Часть выступает за войну "до победного конца". Другие же считают войну в Украине грандиозной ловушкой, в которую угодила Россия. И если из нее можно будет выбраться относительно безболезненно и на выгодных для РФ условиях (фиксация завоеваний в Украине и ее нейтральный статус), то это уже будет грандиозная российская победа.

И от того, на какой позиции будет стоять РФ, и зависит во многом исход переговоров, если они, конечно, будут Трампом инициированы.

Ранее мы анализировали, в чем будет заключаться стратегия Киева в 2025 году.

Полностью прогноз "Страны" на 2025 год читайте в отдельном материале.