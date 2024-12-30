Украинский журналист Дмитрий Гордон озвучил свою сенсацию, которая была назначена на сегодня, но не состоялась.

По его словам, сегодня должны были встретиться новоизбранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, чтобы завершить войну, но встреча сорвалась.

Теперь Гордон делает прямо противоположный прогноз - война будет усиливаться (раньше он говорил, что она закончится 30 декабря).

Журналист заявил, что всю прошлую неделю между Россией и США были интенсивные переговоры, а сегодня должна была состояться кульминация.

"Путин окончательно отверг мирный план Трампа и сорвал сегодняшнюю встречу", – утверждает Гордон.

По его словам, после того, как "Путин сорвал переговоры", Трамп начнет задействовать всю силу, вооружит до зубов Украину и даже передаст ракеты Tomahawk.

Позиция России по переговорам, по версии Гордона: денацификация, демилитаризация Украины, снятие санкций, начало переговоров без прекращения боевых действий, запрет вступления Украины в НАТО и запрет на введение западных миротворцев.

Позиция США по переговорам, по версии Гордона: создание демилитаризованной зоны в Украине и введение миротворцев, постепенное снятие санкций с РФ, внеблоковый статус для Украины на 20 лет.

Подтверждений заявлений Гордона нет.

Напомним, за минувшие два дня журналист дважды заявил, что конфликт в Украине может закончиться 30 декабря 2024 года.

Детальнее смысл прогнозов Гордона мы анализировали в нашем итоговом материале.