Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен завершить российско-украинский конфликт в следующем году.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

При этом, как говорится в статье, Украина существенно ослаблена в военном отношении: моральный дух её солдат падает, количество дезертиров растёт. Оборона Донбасса вот-вот будет сломлена, а ВС РФ планируют продолжать наступление – на Херсонскую и Запорожскую области.

"Для президента Зеленского на (возможных - Ред.) переговорах остаётся только один сценарий, который будет иметь значительные последствия для Германии", – отмечается в статье.

Издание пишет, что на нынешней линии фронта, согласно плану будущего вице-президента США Джей Ди Вэнса, будет создана демилитаризованная зона. Остальная часть Украины сможет существовать как независимое государство, но не будет принята в НАТО.

"Если всё это на самом деле является частью плана Трампа, это очень близко к тому, чего требует Кремль", – констатирует Die Welt.

При этом газета акцентирует, что "для украинского правительства западные гарантии безопасности находятся в центре возможных переговоров", и лучшими из них является вступление в Североатлантический альянс, чего не предусмотрено в плане Вэнса.

Напомним, согласно проведённому опросу, украинцы считают, что Трамп приближает мир, который будет относительно справедливым для нашей страны.

На, а пока что война в Украине идёт 1041-й день. Последние новости и главные события 30 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

По данным военного обозревателя Deep State, войска РФ продвинулись к юго-западу от Покровска (в сёлах Новоелизаветовке и Нововасильевке), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него. Кроме того, в Курской области неприятель предпринял контр-наступление в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

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