Среди стран Запада всё так же нет определённости касательно того, как изменится политика Соединённых Штатов в отношении союзников и своих конкурентов под управлением новоизбранного президента-республиканца Дональда Трампа.

В частности, об этом пишет газета Financial Times, публикуя пять сценариев развития ситуации в мире после инаугурации Трампа.

Согласно первому, США заключают сделку с Россией и снимают с неё санкции, оставляя Украину без гарантий безопасности.

1. "Новая сделка великих держав". Решимость Трампа избежать войны и его "презрение к демократическим союзникам" могут привести США к заключению "новой грандиозной сделки с Россией и Китаем".

При таком исходе Штаты оставят России и Китаю сферы их влияния в регионах, а сами сконцентрируются на утверждении американского доминирования на собственном континенте, продвигая свои интересы в Мексике и Канаде, стремясь вернуть Панамский канал и получить контроль над Гренландией.

В этом сценарии Трамп будет продвигать мирное соглашение Украины и России "без сопутствующих гарантий безопасности", со смягчением санкций против Кремля "и появлением главы РФ Владимира Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго".

Возможная сделка с Китаем будет включать в себя частичное снятие американских технологических ограничений и пошлин против Пекина в обмен на сбыт американских товаров и сделки, заключаемые в Китае с компаниями США, такими как Tesla. Трамп также не будет проявлять интереса к борьбе за защиту Тайваня, а "союзники США в Европе и Азии будут вынуждены бороться за собственную оборону в новой атмосфере отсутствия безопасности".

2. "Случайная война". Западные союзники начнут торговую войну друг с другом. Политическая нестабильность распространяется в Европе, с ростом популистских сил, симпатизирующих как Трампу, так и Путину.

В Украине может при этом быть достигнуто прекращение огня, но в Европе опасаются, что в какой-то момент россияне возобновят боевые действия. При этом Трамп неоднократно ставит под сомнение готовность Америки защищать своих союзников.

После чего Китай, Россия, Северная Корея – или какая-то комбинация этих держав – решат воспользоваться "беспорядком на западе" и начнут военные действия в Азии и Европе. Но "азиатские и европейские демократии будут сопротивляться, и в конечном итоге США будут втянуты в конфликт, как это дважды произошло в 20-м веке".

3. "Анархия без лидеров". По этому сценарию США, Китай, Россия и ЕС уйдут от прямого конфликта. Но политика Трампа "Америка прежде всего" создаст вакуум лидерства на Западе.

Экономический рост во всём мире упадёт из-за торговых войн Трампа. Гражданские конфликты в странах третьего мира усилятся. При этом ООН окажется ослаблена соперничеством между великими державами, а региональные лидеры начнут развязывать конфликты в поисках преимуществ и ресурсов.

"Всё больше стран, таких как Гаити, впадают в насильственную анархию. Потоки беженцев на запад увеличиваются. Популистские партии, презирающие либеральную демократию, процветают в атмосфере социальной и экономической незащищённости", – описывает такой вариант FT.

4. "Глобализация без Америки". США ограждают себя протекционистскими тарифами и покидают Всемирную торговую организацию.

В ответ на это ЕС ратифицирует своё собственное торговое соглашение с Латинской Америкой и подписывает новые соглашения с Индией и Китаем. Европа также открывает свой рынок для китайских электромобилей и "зелёных" технологий в обмен на то, что китайцы строят заводы по всему ЕС и сдерживают агрессию России против стран Европы.

Интеграция глобального Юга с китайской экономикой углубляется ещё больше, БРИКС приобретает новых членов и расширяет влияние. Роль доллара в качестве мировой валюты снижается.

5. "America – the First". Политика Трампа приводит к тому, что в США усиливается приток инвестиций, увеличивая лидерство Америки в области технологий и финансов. Европейцы и японцы резко повышают расходы на собственную оборону, и этого оказывается достаточно, чтобы сдержать "агрессию России и Китая".

Американские пошлины резко тормозят экономический рост Китая, вводя китайское производство в кризис. Иранский режим рушится от сочетания военного, экономического и внутреннего давления. Престиж Трампа возрастет в США и за рубежом. При этом американских либералов ждут тяжёлые времена, а некоторых врагов Трампа сажают в тюрьму. Фондовый рынок достигает нового максимума.

При этом издание предполагает, что изложенные выше сценарии в реальности могут скомбинироваться.

Напомним, уже нашлись желающие обсудить с Трампом идею присоединения Канады к США.

Ранее ястребы Трампа пообещали высылать мигрантов из США целыми семьями.