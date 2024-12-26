Договор о стратегическом сотрудничестве между Тегераном и Москвой будет подписан 17 января в российской столице.

Об этом сообщает посольство Ирана в РФ.

Дипломатическое представительство отмечает, что подписывать соглашение с иранской стороны будет президент Масуд Пезешкиан, который прибудет в Москву с этой целью.

Ранее в журнале Newsweek писали, что договор между Ираном и Россией будет подписан накануне инаугурации Дональда Трампа в США, которая намечена на 20 января.

Новый двусторонний договор должен обновить 20-летнее стратегическое сотрудничество, которое было подписано между странами в 2001 году и затем продлено в 2020 году. Соглашение будет содержать обязательства о содействии в сферах энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства.

Напомним, американское издание АВС писало, что агент из Ирана готовил физическое устранение Трампа.

Один из арестованных по этому делу – член Корпуса стражей исламской революции Фархад Шакери.

"Министерство юстиции США предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью из криминальных элементов для осуществления планов Ирана по уничтожению ряда целей, в том числе новоизбранного президента Дональда Трампа", – было сказано в статье.