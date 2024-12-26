Упавший в Казахстане самолет азербайджанский авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Баку, был сбит над Грозным российской ракетой класса "земля-воздух".

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана.

При этом поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов. Им приказали лететь через Каспийское море в сторону казахского города Актау.

Системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Эту информацию ни одна из сторон официально пока не подтверждала.

Напомним, вчера утром стало известно, что пассажирский самолет Embraer 190 разбился на территории аэропорта города Актау, что на западе Казахстана. Поначалу сообщалось, что борт вылетел из Баку, но из-за тумана в пункте назначения Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

Версия о поражении самолёта российской системой ПВО появилась ещё вчера. В момент полета рейса над Чечней там же летали украинские беспилотники, по которым вела огонь российская система противовоздушной обороны.