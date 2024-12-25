По поводу крушения в Казахстане пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, высказываются противоречивые версии.

По одной, он мог быть поражен над Чечней средствами ПВО. По другой, проблемы были внутри салона.

На фюзеляже заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов или осколков. Российские государственные СМИ приводят сообщения двух выживших пассажиров, что они услышали взрывы "по самолету", когда борт находился над Чечней.

По словам одного пассажира, пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном.

"В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолёта. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - говорит мужчина.

Примерно в это же время Чечня подверглась атаке дронов. Глава Совбеза Чечни и племянник Кадырова сообщал о сбитии БПЛА. Также сообщалось о падении дрона в городе Малгобек, что в соседней Ингушетии.

В аэропорту Грозного говорят, что рейс перенаправили в Махачкалу из-за погодных условий. Упал он около казахского Актау. Это около 300 км от Махачкалы через море.

Также есть видео из салона рухнувшего в Казахстане самолета, на котором видна дыра в крыле. В салоне уже выпали кислородные маски.

По другой версии, взрыв был внутри самолета.

По другим данным, выжившие пассажиры рассказали, что взрыв произошел в середине самолёта. Эта версия подтверждается тем, что нос самолета и хвост лежали на земле на расстоянии 300 метров. То есть самолёт развалился на две части.

Пока неизвестно, взорвался баллон с кислородом, стационарное оборудование или что-то другое.

Многие пассажиры говорят, что перед падением было нечем дышать и они потеряли сознание. Возможно, это произошло из-за вышедшего из строя оборудования или разгерметизация салона. Перед крушением пилоты успели запросить экстренную посадку и сказать: "Пассажиры теряют сознание, проблемы с кислородом".

Впрочем, официально версия взрыва на борту также пока не подтверждена. Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация назвала предварительной причиной крушения столкновение самолета с птицами.

Одна из выживших пассажирок тоже рассказала, что перед падением самолет кружил над землей около часа, и во время снижения она почувствовала удар по борту, как будто в двигатель попала птица.

Компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета.

По данным на текущий момент из 67 находившихся на борту пассажиров и 5 членов экипажа выжили 28 человек, а 39 погибли.