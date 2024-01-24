Сегодня, 24 января, в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76.

Минобороны РФ заявило, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен. И обвинило Украину в ракетном ударе по самолету.

Украина подтвердила, что сегодня должен был состояться обмен пленными. Но в остальном пока не комментировала случившегося, ограничившись заявлениями, что ситуация выясняется.

Разбирались, что произошло с Ил-76.

Как упал Ил-76

Около 11 часов по Киеву губернатор Белгородской области Гладков сообщил о некоем происшествие в Корочанском районе, на месте которого работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Вскоре в Сети появилось видео падения самолета и взрыв. Российские паблики заявили о крушении российского военного транспортника Ил-76.

Самолёт упал в поле недалеко от села Яблоново, его засняли местные жители, которые, судя по всему, услышали взрыв, когда самолет был еще в небе.

Также накануне в Белгородской области включили ракетную тревогу и призвали спуститься в укрытия, а минобороны РФ заявило о сбитии украинского беспилотника.

Позже были опубликованы два кадра с места крушения.

Версии катастрофы

Еще до появления официальных реакций российской власти, крупные украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ.

Об этом со ссылкой на собственные источники заявили "Украинская правда" и "РБК-Украина". Они написали, что самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми потом обстреливают Харьковскую область.

Российские же паблики сразу написали о том, что на борту самолета были украинское военнопленные, которых везли на обмен, и все они погибли. Позже эту версию опубликовало минобороны РФ, которое заявило о 65 пленных украинцах на борту.

После этого украинские СМИ, которые писали о том, что самолет сбили ВСУ, удалили у себя эту информацию, отредактировав тексты новостей.

Тем не менее в Украине некоторые спикеры продолжили говорить, что самолет перевозил ракеты С-300, намекая, что за это он и был сбит ВСУ.

Об этом, в частности, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник ("Марсель").

Мельник прямо не сказал, что самолёт сбила Украина, но обозначил его как "военно-транспортный самолет, который используется оккупантами для различных целей. В том числе для перевозки БК и ракет для систем С-300, которыми потом бьют по городу и Харьковской области".

Также Мельник призвал "не верить пропаганде путинских террористов. Они придумают для вас любую сказочку". Сообщение было опубликовано в 13:06 по киевскому времени (то есть уже после того, как в украинских СМИ убрали версию о роли украинской ПВО в ударе).

МО РФ официально сообщило, что самолет сбили двумя ракетами украинские силы ПВО из села Липцы Харьковской области (до деревни Яблоново, где рухнул Ил-76, оттуда примерно 90 километров).

Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T. Также в сбитии самолета с пленными Украину обвинил российский МИД.

Украина официально пока не комментировала крушения. Минобороны и Банковая заявили в частных комментариях журналистам, что пока разбираются в ситуации.

Военные эксперты же склоняются к версии, что самолет в любом случае был сбит. Об этом написал аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Он указал на дымный след самолета в небе перед столкновением с землей. Также он предположил, что самолет заходил на посадку в Белгороде.

"Судя по небольшой высоте предполагаемого взрывного облака от удара ракеты, я бы скорее сказал, что самолет приближался к пункту назначения Белгороду, где нынешняя высота облака составляет всего 1300–1600 футов", - написал Репке.

При этом ряд украинских СМИ и пабликов начали публиковать гипотезы, что самолет не садился в Белгороде, а вылетал оттуда, и был подбит на взлете. Также они оспаривали российскую версию с погибшими пленными, заявляя, что на месте крушения не видно тел (в России же говорили, что тела разбросало в радиусе 1-2 километров, потому что самолет развалился в воздухе).

Однако официально Украина российских данных на момент публикации материала не опровергла. Подтвердив при этом, что на сегодня действительно готовился обмен пленными.

О каком обмене речь

После появления информации МО РФ об обмене пленными, российские паблики написали, что его готовили на сегодня по формуле 192 на 192.

Глава военного комитета Госдумы Картаполов сообщал, что следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, но его развернули после крушения первого самолета.

В минобороны РФ заявили, что обмен планировался на КПП "Колотиловка" на украинско-российской границе.

Позже в ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ. "Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - заявил "Радио Свобода" представитель разведки Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, озвученная Россией информация о гибели военнопленных в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

Тем временем главред RT Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских военнопленных на борту разбившегося самолета. Там 65 фамилий.

Официально достоверность списка не подтверждена ни Украиной, ни Россией. При этом украинские паблики заявляют, что некоторых людей, указанных в документе, уже ранее обменяли.

Какие последствия будут у крушения

В информационном плане ситуация для Украины на данный момент складывается довольно тяжело - из-за того, что вскоре после падения крупные украинские СМИ указали, что борт сбивали ВСУ.

И, хотя позже эти заявления были отредактированы, естественно, все их заметили. А потому российская версия о том, что самолет сбили украинские военные, получила как бы подтверждение (пусть и неофициальное) от украинских же СМИ.

При этом вероятность того, что данные СМИ сами придумали эту историю, близка к нулю – вряд ли бы они так рисковали, выдвигая подобные версии. Тем более что практика, когда о тех или иных своих действиях ВСУ или украинские спецслужбы сначала сообщают журналистам неофициально, на правах источников, очень распространена.

Другой вопрос, что источники этих медиа могли приписать Украине сбитие самолета ради поднятия боевого духа украинцев, а на самом деле его не сбивали.

Но могли ли ВСУ сбить самолет?

Не так давно Воздушные силы Украины заявили, что около побережья Азовского моря сбили российский самолет А-50. Судя по опубликованной карте его полета, это произошло на расстоянии как минимум в 120 километров от линии фронта. То есть, теоретически, и в Белгородской области самолет также могли бы сбить.

При этом украинские переговорщики по обмену могли не знать, каким именно образом пленных собираются доставить в Белгородскую область. То есть с украинской стороны мог никто не знать, что на борту находятся пленные (хотя в РФ утверждают, что в Киеве про самолет знали, но проверить это утверждение невозможно). Либо могли знать, но не предупредить об этом Воздушные силы ВСУ.

Впрочем, в любом случае вероятность того, что ВСУ возьмут на себя ответственность за сбитие самолета с одновременным признанием, что там на борту были пленные, близка к нулю.

Скорее всего, будет озвучена одна из двух версий, которые сейчас в Украине уже выдвигаются различными экспертами и СМИ.

Первая – самолет с пленными сбили сами россияне, чтобы затем переложить ответственность на ВСУ. То есть имела место провокация.

Вторая – на самолете никаких пленных не было, россияне их убили на земле, чтоб обвинить в этом ВСУ. Возможно, уже после того, как самолет был сбит украинскими военными. Впрочем, с учетом того, что с момента сбития и до заявления о том, что на борту были пленные, прошло всего около 45 минут, не факт, что за такой короткий промежуток времени россияне смогли придумать и согласовать на всех уровнях подобную операцию по дезинформации.