В ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом заявил "Радио Свобода" представитель разведки Андрей Юсов.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - добавил он.

По словам представителя ГУР, озвученная Россией информация о гибели военнопленных в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

В РФ официально заявили, что пленные, которых доставляли самолетом на обмен, погибли при крушении.

При этом в минобороны РФ не сообщали, что самолет был сбит, но об этом заявил МИД РФ, обвинив Украину в ударе.

В Украине официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, что сегодня под Белгородом разбился российский Ил-76. РФ заявляет, что погибли 65 украинских пленных.

Мы писали о том, что украинский омбудсмен выясняет детали падения самолета Ил-76.