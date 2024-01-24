В Министерстве обороны Украины пока не прокомментировали сообщения, что российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области поразили ВСУ.

Об этом пишет "Суспильне".

В ведомстве заявили, что "еще выясняют информацию".

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили, но и не опровергли заявление минобороны РФ о том, что на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76 находились украинские военнопленные.

Там заявили, что собирают и анализируют всю информацию и призвали дождаться официальных заявлений.

Напомним, сегодня сообщалось, что данный самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми РФ обстреливает Харьковскую область.

В минобороны РФ заявляют, что на самолете разбились 68 украинских пленных, летевших на обмен.

Ранее украинские СМИ писали, что падение самолета это работа ВСУ, позже они удалили эту информацию.

Ранее мы писали, что российский самолет сбросил бомбу в районе Рубежного на оккупированной части Луганской области.

Также в начале января российский боеприпас упал на село Петропавловка Воронежской области.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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