Российский самолет сбросил бомбу в районе Рубежного на оккупированной части Луганской области.

Об этом заявил т.н. "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250", - пишет он.

Бомба не взорвалась, идет процесс ее обезвреживания.

Пасечник говорит, что никто не пострадал. Жителей ближайших домов эвакуировали.

Напомним, что 3 января российский боеприпас упал на село Петропавловка Воронежской области. Тогда он взорвался, разрушив дома и ранив людей. В минобороны РФ заявили, что во время полета российского самолета над Петропавловкой "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".

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