В понедельник 5 января, в Украине идет 684-й день войны.

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8 января

10.48 В Хмельницкой области уже двое погибших после утренней ракетной атаки, сообщили в ОВА.

10.42 В Змиеве Харьковской области достали из-под завалов тело погибшей 63-летней женщины, сообщает ГСЧС.

Тремя часами ранее в этом разрушенном частном доме удалось спасти 2 мужчин.

10.39 Новые фото последствий обстрела Днепропетровской области публикует прокуратура.

В Криворожском районе под завалами погибла 62-летняя женщина. Всего по области 25 пострадавших.

На фото - Кривой Рог и Новомосковск.

09.50 В Запорожье уже четверо пострадавших после 5 ракетных ударов по городу, сообщает горсовет.

Один человек - в тяжелом состоянии.

Повреждены 9 многоэтажек и 6 частных домов.

09.35 В Кривом Роге без света остались более 15 тысяч абонентов.

Минэнерго сообщает, что это связано с ухудшением погодных условий. Про утренний обстрел не упоминается.

Котельные и насосные станции в городе работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

В целом по Украине из-за резкого похолодания, налипания мокрого снега и гололеда обесточены почти 400 населенных пунктов.

Половина - в Днепропетровской области. Еще 80 - в Кировоградской. Более 50 - в Одесской и Николаевской.

09.32 Власти Днепропетровской области подтверждают повреждение торгового центра в Кривом Роге и более 20 частных домов в результате прилета.

Ранен 58-летний мужчина.

В соседней Лозоватской громаде от обстрела погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.

В Новомосковске уже 24 пострадавших, из них пятеро - дети. Был пожар, взрывной волной перевернуло маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Фото публикует глава Днепропетровской ОВА Лысак.

09.27 В городе Новомосковск Днепропетровской области утром были прилеты, сообщает мэр. Пострадали 20 человек, повреждены жилые дома.

09.23 В Змиеве Харьковской области после утреннего обстрела из-под завалов частного дома освободили 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами.

09.17 В больнице умерла третья жертва прилета рядом с домом в Соломенском районе Киева 2 января, сообщает мэр Кличко.

В стационарах медучреждений находятся еще 22 пострадавших. Один - в тяжелом состоянии.

09.15 В Кривом Роге помимо ТЦ прилетом повреждена железная дорога скоростного трамвая неподалеку от него, сообщают местные паблики.

09.02 Фото ТРЦ в Кривом Роге, рядом которым был прилет.

09.00 В Хмельницкой области с утра было по меньшей мере шесть взрывов, сообщила ОВА.

На местах ударов работают спасательные службы.

08.45 В Харькове помимо промышленного предприятия пострадало учебное заведение, сообщает начальник ОВА Синегубов.

08.27 Начался отбой тревоги по всем регионам.

08.14 Власти Запорожья подтвердили прилет по городу.

"В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов", - сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

Известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

08.13 В Кривом Роге после прилета повылетали окна в 16-этажном доме.

08.10 В Хмельницком сообщают о перебоях с электричеством.

08.09 Воздушные силы заявили о посадке истребителей МиГ-31К, из-за которых во всех регионах объявляли тревогу.

Однако отбоев тревоги пока не давали.

08.07 В Херсоне ночью был удар по территории завода и объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

08.05 В Харькове утром были прилеты по промышленным объектам, сообщил мэр Игорь Терехов.

Есть пожар и на данный момент - одна пострадавшая.

08.01 Паблики Кривого Рога пишут о сильном пожаре после прилета.

Сообщается, что горит торговый центр. Официальных подтверждений этому нет.

07.50 Мониторинговые паблики пишут о прилетах по жилым домам в Запорожье и Харьковской области.

В Запорожье, как сообщается, отключили свет в ряде районов.

07.45 В Хмельницкой области работает ПВО, сообщают власти региона.

07.41 По Харькову было не менее четырех ударов, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

07.40 Ракета направляется в сторону Львовской области, сообщают Воздушные силы.

Также "Кинжал" поменял курс и полетел на Кривой Рог. Там раздались взрывы.

07.38 Взрывы в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области.

07.37 По Украине идет массированная ракетная атака. В том числе с применением "Кинжалов".

Эта ракета сейчас летит на Днепр и Киевскую область.

Также крылатые ракеты действуют над западной Украиной.