В понедельник 5 января, в Украине идет 684-й день войны.
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8 января
10.48 В Хмельницкой области уже двое погибших после утренней ракетной атаки, сообщили в ОВА.
10.42 В Змиеве Харьковской области достали из-под завалов тело погибшей 63-летней женщины, сообщает ГСЧС.
Тремя часами ранее в этом разрушенном частном доме удалось спасти 2 мужчин.
10.39 Новые фото последствий обстрела Днепропетровской области публикует прокуратура.
В Криворожском районе под завалами погибла 62-летняя женщина. Всего по области 25 пострадавших.
На фото - Кривой Рог и Новомосковск.
09.50 В Запорожье уже четверо пострадавших после 5 ракетных ударов по городу, сообщает горсовет.
Один человек - в тяжелом состоянии.
Повреждены 9 многоэтажек и 6 частных домов.
09.35 В Кривом Роге без света остались более 15 тысяч абонентов.
Минэнерго сообщает, что это связано с ухудшением погодных условий. Про утренний обстрел не упоминается.
Котельные и насосные станции в городе работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.
В целом по Украине из-за резкого похолодания, налипания мокрого снега и гололеда обесточены почти 400 населенных пунктов.
Половина - в Днепропетровской области. Еще 80 - в Кировоградской. Более 50 - в Одесской и Николаевской.
09.32 Власти Днепропетровской области подтверждают повреждение торгового центра в Кривом Роге и более 20 частных домов в результате прилета.
Ранен 58-летний мужчина.
В соседней Лозоватской громаде от обстрела погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.
В Новомосковске уже 24 пострадавших, из них пятеро - дети. Был пожар, взрывной волной перевернуло маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.
Фото публикует глава Днепропетровской ОВА Лысак.
09.27 В городе Новомосковск Днепропетровской области утром были прилеты, сообщает мэр. Пострадали 20 человек, повреждены жилые дома.
09.23 В Змиеве Харьковской области после утреннего обстрела из-под завалов частного дома освободили 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами.
09.17 В больнице умерла третья жертва прилета рядом с домом в Соломенском районе Киева 2 января, сообщает мэр Кличко.
В стационарах медучреждений находятся еще 22 пострадавших. Один - в тяжелом состоянии.
09.15 В Кривом Роге помимо ТЦ прилетом повреждена железная дорога скоростного трамвая неподалеку от него, сообщают местные паблики.
09.02 Фото ТРЦ в Кривом Роге, рядом которым был прилет.
09.00 В Хмельницкой области с утра было по меньшей мере шесть взрывов, сообщила ОВА.
На местах ударов работают спасательные службы.
08.45 В Харькове помимо промышленного предприятия пострадало учебное заведение, сообщает начальник ОВА Синегубов.
08.27 Начался отбой тревоги по всем регионам.
08.14 Власти Запорожья подтвердили прилет по городу.
"В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов", - сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.
Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.
Известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.
08.13 В Кривом Роге после прилета повылетали окна в 16-этажном доме.
08.10 В Хмельницком сообщают о перебоях с электричеством.
08.09 Воздушные силы заявили о посадке истребителей МиГ-31К, из-за которых во всех регионах объявляли тревогу.
Однако отбоев тревоги пока не давали.
08.07 В Херсоне ночью был удар по территории завода и объекту инфраструктуры.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
08.05 В Харькове утром были прилеты по промышленным объектам, сообщил мэр Игорь Терехов.
Есть пожар и на данный момент - одна пострадавшая.
08.01 Паблики Кривого Рога пишут о сильном пожаре после прилета.
Сообщается, что горит торговый центр. Официальных подтверждений этому нет.
07.50 Мониторинговые паблики пишут о прилетах по жилым домам в Запорожье и Харьковской области.
В Запорожье, как сообщается, отключили свет в ряде районов.
07.45 В Хмельницкой области работает ПВО, сообщают власти региона.
07.41 По Харькову было не менее четырех ударов, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
07.40 Ракета направляется в сторону Львовской области, сообщают Воздушные силы.
Также "Кинжал" поменял курс и полетел на Кривой Рог. Там раздались взрывы.
07.38 Взрывы в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области.
07.37 По Украине идет массированная ракетная атака. В том числе с применением "Кинжалов".
Эта ракета сейчас летит на Днепр и Киевскую область.
Также крылатые ракеты действуют над западной Украиной.