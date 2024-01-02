В Воронежской области рф ударила по селу Петропавловка. Власти области подтвердили, что в селе взорвался российский боеприпас.

Губернатор Воронежской области заявил, что был зафиксирован "аварийный сход боеприпаса в Острогожском районе".

Минобороны РФ добавляет, что около 9 утра во время полета российского самолета над Петропавловкой "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".

Обошлось без пострадавших, пострадали как минимум 7 домов.

Российская Петропавловка после удара российской ракеты

Ранее паблики сообщали о мощном обстреле села Петропавловка Воронежской области. Тм пострадало много зданий, на земле остались огромные кратеры.

Российские паблики обвиняли в обстреле Украину. Украинские писали, что это российская ракета упала на своей территории.

Село Петропавловка не граничит с подконтрольной Украине территорией - оно находится со стороны т.н "ЛНР".

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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