Во вторник, 2 января, в Украине идет 678-й день войны. Сегодня с утра рф вновь осуществила массированную ракетную атаку по городам Украины, применив "Кинжалы".

Ниже - последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

2 января

10.04 В результате прилета рядом с домом в Соломенском районе образовалась воронка глубиной около 4 метров и диаметром около 6.

10.01 Спасатели достали еще одного человека из пострадавшего дома на Соломенке.

Мужчина жив, но получил сильные травмы.

09.48 Еще фото дома в Соломенском районе.

09.47 Начались отбои воздушных тревог.

09.45 Последствия прилета в жилой дом в Соломенском районе, где уже 20 пострадавших.

Пожар продолжается. На месте работают спасатели и правоохранители.

Разрушено здание рядом с домом. Возможно, котельная. Водой затопило целую улицу.

Сам дом получил значительные повреждения: разрушены многие балконы, выбиты все окна.

09.37 Живущий в Киеве греческий предприниматель Тасос Циамис публикует кадры с улиц столицы после прилетов.

09.33 В Соломенском районе Киева уже 20 пострадавших после прилета в многоэтажку, сообщает Кличко.

Спасатели деблокировали 17 человек и вывели еще 117. В здании продолжается возгорание и сильное задымление.

09.22 Воронка от снаряда в Соломенском районе.

09.19 В Киевской области работает ПВО, сообщает ОВА.

09.15 Обстановка в Киевском метро. Многие спускаются в подземку чтобы там переждать обстрелы.

На фото - станция метро Академгородок.

09.10 Последствия обстрела Киева от КГВА:

- Соломенский район - возгорание двух многоэтажек, 10 пострадавших;

- Деснянский - горит супермаркет;

- Дарницкий - повреждены нежилые помещения;

- Голосеевский - падение обломков на открытой территории;

- Печерский – обломки упали на крышу двух многоэтажек и частного дома;

- Оболонский - возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой

застройки и складских помещений;

- Подольский - пожар на рынке; повреждена газовая труба; падение обломков на нежилую застройку. Возможно возгорание жилого дома;

- Шевченковский - падение обломков на открытую территорию.

Местами отсутствует свет и вода. Ракетная угроза сохраняется.

09.07 В Харькове после ракетной атаки пострадали 22 человека, 16 из них в больницах, сообщают власти региона.

09.04 Еще видео пожара в Киеве, где, предположительно, горит салон автомобилей Tesla.

09.03 В Подольском районе Киева горит складское здание. Пожар охватил 2000 квадратных метров, сообщил Кличко.

09.02 Еще кадры пожара в Киеве после прилета.

Паблики пишут, что горит автосалон Tesla, но подтверждений этому нет.

08.51 В Соломенском районе Киева уже 13 пострадавших после ракетной атаки.

12 из них в больнице.

08.50 В Харькове есть погибший после утренней ракетной атаки.

Число пострадавших выросло до 20 человек.

08.45 После удара по Шевченковскому району Харькова уже десять пострадавших, сообщает ОВА.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей", - говорится в сообщении.

08.43 Кадры пожара в доме на Соломенке в Киеве после прилета.

Там, как сообщали власти города, уже десять пострадавших.

08.38 Из-за ракетной атаки частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

ДТЭК обещает включить свет после прекращения атаки.

08.35 Уже десять пострадавших в Соломенском районе столицы, где произошло возгорание в результате ракетной атаки.

Девять из них в больнице, сообщил Кличко.

08.31 Снова взрывы в Киеве.

Также есть еще одна группа ракет с юга - идут через Херсонскую область в сторону Кропивницкого.

08.30 Ракета - предварительно "Кинжал" - зафиксирована в Сумской области, движется предположительно в направлении Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные силы.

08.27 Жилой дом в Киеве после прилета.

08.25 Сводка от Кличко по ситуации в Киеве на данный момент:

- в Подольском районе пожар в нескольких местах.

- в Святошинском попадании в здание социальной инфраструктуры.

- в Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

- в Оболонском – горит складское помещение.

- в Деснянском возгорании в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

08.23 Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Возможен повторный пуск ракеты "Кинжал", пишут Воздушные силы.

08.20 Осколки стекла после прилетов по Харькову.

08.15 В Киеве первые пострадавшие в ходе новой ракетной атаки.

"В настоящее время трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - сообщил Кличко.

08.13 ДТЭК сообщает, что в Киеве сейчас частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", - заявили в компании.

То есть, судя по этой цитате, свет могли отключить превентивно, как было при прошлогодних ракетных атаках.

08.12 Россияне нанесли четыре удара по Харькову, по центральной части города, сообщает ОВА

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары.

По предварительным данным - 6 пострадавших.

08.10 Военная администрация Киева подтверждает, что в Печерском районе два прилета по многоэтажкам - "на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом".

Также в КГВА пишут о прилете по "нежилой застройке" на Оболони.

Все это - падение обломков ракет, заявляют в администрации.

08.07 Еще несколько "Кинжалов" запущены по Киеву, сообщают Воздушные силы.

08.05 "Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели", - мэр города Игорь Терехов.

08.03 В Подольском районе Киева предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

В том же районе повреждена газовая труба, сообщил мэр Виталий Кличко.

08.01 Воздушные силы сообщают, что "Кинжалы" вновь летят на Киев.

07.57 Новые взрывы в Харькове.

07.55 Новые взрывы в Киеве.

07.54 Пожар в многоэтажке на Печерске после прилета.

07.53 В некоторых районах Киева пропала вода, пишут СМИ.

Тем временем военная администрация заявила, что обломки ракет найдены и в Святошинском районе.

07.52 Пожар после ракетного удара в Киеве.

07.50 Возможны повторные пуски ракет "Кинжал" по Украине, сообщают Воздушные силы.

В воздухе сейчас девять российских МиГ-31К.

07.49 В Печерском районе Киева зафиксировано еще падение обломков ракеты на жилой дом, заявили в городской военной администрации.

07.48 Кличко подтвердил, что часть объектов и жилых домов Киева обесточены.

07.47 Харьков под массированным ракетным ударом, сообщил мэр Терехов.

07.44 В Киеве зафиксировано падение обломков ракеты в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе – обломки упали на территорию складских помещений.

Также в Голосеевском районе остатки ракеты упали на открытом участке, сообщила Киевская городская военная администрация.

07.40 Воздушные силы сообщают о возможном пуске «кинжалов» на Киев.

07.38 Кличко: «Вызов экстренных служб в Печерском районе столицы. Все службы выехали на место».

В Киеве продолжают звучать мощные взрывы.

07.32 О взрыве в Харькове сообщает мэр города Игорь Терехов.

07.28 В воздухе находятся также 4 российских МИГ-31 - носители «кинжалов», сообщают мониторинговые паблики.

07.21 Кличко: «взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

Раздаются взрывы на Оболони».

07.20 Взрывы в Киеве.