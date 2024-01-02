Во вторник, 2 января, в Киевской области после ракетного удара рф погибли два человека.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

По его данным в Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский район.

"На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек", - добавил глава МВД.

Недавно КГВА опубликовали оперативную информацию о последствиях ракетного удара по Киеву.

Также мы писали о том, что ракета ударила в пяти метрах от подъезда. Что сейчас с жилым домом в Соломенском районе Киева.

Напомним, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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