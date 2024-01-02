Утром 2 января, после ракетных ударов по Киеву, жители разных районов сообщают о том, что у них пропал свет.

ДТЭК сообщает, что в Киеве сейчас частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", - заявили в компании.

То есть свет могли отключить превентивно, как было при прошлогодних ракетных атаках.

Также из-за ракетной атаки частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

ДТЭК обещает включить свет после прекращения атаки.

Напомним, что в Киеве сообщают о повреждениях в пяти районах.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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