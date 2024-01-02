Киев с утра 2 января подвергся очередной массированной ракетной атаке со стороны рф. Она осуществляется волнами и по состоянию на 08.30 еще продолжается. В Украине объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал предварительную сводку о ситуации на данный момент:

- в Подольском районе пожар в нескольких местах.

- в Святошинском попадании в здание социальной инфраструктуры.

- в Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

- в Оболонском – горит складское помещение.

- в Деснянском возгорании в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

В Соломенском районе столицы, где произошло возгорание в результате ракетной атаки, уже десять пострадавших. Девять из них в больнице, сообщил Виталий Кличко.

Паблики публикуют видео жилого дома в Киеве после прилета.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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