Число мирных жителей, погибших в Киеве от российского обстрела 29 декабря 2023 года увеличилось до 28 человек.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале КВА.

По его словам, тела погибших продолжают находить под завалами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ракетная атака 29.12.23 стала самой массовой по количеству жертв среди мирных жителей Киева.

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