В Киеве достали тела еще троих погибших из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Об этом сообщает КГВА.

"Вчерашняя ракетная атака уже стала самой массовой по количеству жертв среди гражданских, хотя разбор завалов еще продолжается", - написал мэр Кличко.

Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы.

1 января в Киеве будет объявлен днем траура.

Сегодня сообщали, что в Запорожье уже девять погибших в результате массированной атаки РФ. В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.

Напомним, во время вчерашней атаки по Украине россияне выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

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