В Запорожье уже девять погибших в результате массированной атаки РФ. В городе объявлен день траура
В Запорожье уже девять погибших в результате вчерашней ракетной атаки РФ. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей.
Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.
В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.
Национальная полиция сообщает, что по Запорожью выпустили 12 ракет "Циркон" та "Х-101": одна попала в частный сектор, остальные - по объектам инфраструктуры и открытым участкам местности.
Два дома разрушены, девять погибших, 13 раненых.
Напомним, во время вчерашней атаки по Украине россияне выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.
Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.
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