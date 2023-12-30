В Запорожье уже девять погибших в результате вчерашней ракетной атаки РФ. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей.

Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.

Национальная полиция сообщает, что по Запорожью выпустили 12 ракет "Циркон" та "Х-101": одна попала в частный сектор, остальные - по объектам инфраструктуры и открытым участкам местности.

Два дома разрушены, девять погибших, 13 раненых.

Напомним, во время вчерашней атаки по Украине россияне выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.