Анализируем итоги 674-го дня войны в Украине.

Ракетный удар

Главная новость дня - массированный ракетный удар России по Украине. Он произошел рано утром. Его итоги и последствия мы анализировали в отдельном материале.

Днем Россия снова нанесла ракетный удар, но уже менее масштабный. Прилет был по Смеле Черкасской области, где пострадали десятки частных домов.

Также взрывы раздавались в Сумской области.

Кроме того, выросло количество погибших в других городах. В Киеве до девяти, Запорожье - до семи, в Днепре до шести, в Одессе до четырех. По предварительным данным, всего погибло 29 человек.

Инцидент, связанный с этой атакой, произошел в Польше. Сегодня утром на территорию страны залетела, вероятно, российская ракета, сообщил глава польского генштаба. Вскоре она покинула воздушное пространство страны НАТО.

"Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. У нас есть радарные, национальные и союзнические подтверждения этого", — заявил он.

Также не исключается версия, что ракета упала, поэтому продолжаются ее поиски. В Польше тем временем возмущаются, что ПВО страны снова не сработала (это уже, напомним, не первый случай залета ракет на территорию Польши).

"Меня удивляет, что имеющиеся у нас системы настолько неэффективны, что не способны определить траекторию полета и место падения ракеты. А должны", - заявил бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

В то же время со стороны Польши пока не звучало никаких заявлений в адрес Москвы - как и со стороны натовских союзников Варшавы.

В Украине тем временем обсуждают перспективы дальнейших ударов. Министр обороны Умеров заявил, что у РФ есть достаточный запас ракет, чтобы повторять такие массовые ракетные атаки.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - написал он.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что Россия копит ракеты для зимней кампании. Как мы уже писали, в этот раз она началась не с ударов по объектам энергетики, а с обстрела военно-промышленного комплекса Украины - вероятно, на фоне планов Киева производить больше оружия на своей территории.

Ситуация на фронте

Россияне имели частичный успех севернее Богдановки под Бахмутом, севернее Степного и Водяного под Авдеевкой. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

Российские телеграм-каналы заявляют, что украинские войска в Авдеевке контратакуют в микрорайоне Химик на юго-востоке города - с целью не допустить рассечение обороны города на две части.

При этом пишут о том, что российские войска продвигаются на северном и южном фланге Авдеевки.

К слову, в Авдеевке побывал президент Зеленский, который посетил позиции воюющей там 110-й отдельной мехбригады.

Таким образом как бы показывая, что, по крайней мере на данный момент, украинская армия город оставлять не собирается.

Глава Сухопутных войск Александр Сырский заявил сегодня, что россияне с утра массированно штурмовали Синьковку под Купянском, но были отброшены. Российские паблики заявляют о том, что атаковать в этом районе мешают сложные погодные условия.

Также россияне заявляют о серьезном продвижении около Работино в Запорожской области.

Утверждают, что значительно "срезали" выступ, который пробили ВСУ за несколько месяцев наступления и создали угрозу окружения подразделениям ВСУ в районе Работино. Украина этого не подтверждала.

Сегодня Москва заявила о применении западного оружия по территории РФ.

Минобороны РФ утверждает, что сбило над территорией Белгородской области три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Украина и США этого не подтверждали.

В то же время примечательно, что заявления о вероятном применении Harm совпали с историей о предполагаемом залете российской ракеты на территорию Польши - чего, отметим, россияне пока что не опровергали.

Военные перспективы

ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят помощь. Такое заявление сделал The New York Times зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города", – заявил Чернев газете.

"Недавний прогресс России у села Работино – отрезвляющее событие для Украины на фоне сокращения западной военной помощи", – комментирует NYT.

Издание пишет, что армия РФ сейчас выбивает ВСУ с территорий, с трудом захваченных летом в ходе украинского наступления. После его окончания ВСУ перешли к обороне и теперь испытывают проблемы в сдерживании российского наступления.

"Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом", – сказал Чернев.

NYT пишет, что самым большим ударом по Украине и ее имиджу стала бы потеря Работино – "единственного трофея" летнего наступления.

Отметим, что в ходе этого наступления Украина взяла еще несколько деревень на Времьевском выступе. Но Работино действительно мелькало в сводках чаще всего - поскольку через это село шло направление главного удара ВСУ. Взять его удалось только на третий месяц контрнаступления - хотя планировалось в первый же день.

Но вернемся к вопросу западной помощи. Помимо объективных трудностей с набором новых бойцов в армию в виду массового уклонения, на пути мобилизации стоит также и финансовая проблема.

Ранее о том, что на призыва 500 тысяч человек в армию нет средств, говорили президент Зеленский и министр финансов Марченко. Вчера нардеп Железняк показал эту ситуацию на цифрах.

По его словам, бюджет страны на войну на 2024 год – 1,6 трлн грн, что меньше, чем годом ранее.

"То есть денег уже не хватает на текущее количество и потребности армии. Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 580 млрд. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем", – сказал Железняк.

При этом он напомнил, что военные расходы Украина пока финансирует сама, если не считать небольшого транша от Норвегии.

Поэтому не факт, что планы призыва полмиллиона человек останутся в силе.

Возможно, именно с этим и связано то, что в 2024-й год Украина входит уже не с наступательной, а с оборонительной стратегией войны (по крайней мере, на обозримый период).

Об этом писали как западные медиа, так и косвенно подтверждали украинские военачальники - тот же Залужный поставил на будущий год задачу "максимально сохранить людей", что явно соответствует оборонительной войне.

Оснащение солдата для обороны менее затратно, чем для наступления. Здесь основную роль начинают играть укрепления. Они, как заявляют власти Украины, сейчас активно возводятся.

Другой вопрос, что даже в обороне потери все равно высокие, а численное превосходство российской армии уже имеет место и если подразделения ВСУ не пополнит значительное число новых бойцов, то преимущество РФ в этом плане еще более увеличится.